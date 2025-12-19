Reitz lobt Polanski und Schröder: "Tür immer offen"

Kapitän Rocco Reitz sieht die offene Kommunikation des neuen Führungsduos Eugen Polanski und Rouven Schröder als einen Grund für den Aufschwung bei Borussia Mönchengladbach. "Mit Rouven und Eugen ist es sehr menschlich. Ihre Tür steht überall immer offen", sagte der 23-Jährige der WAZ

Trainer Polanski und Sportchef Schröder hatten erst im Laufe der Saison übernommen, nachdem die Borussia auf den letzten Platz abgestürzt war. "Wir sind mit Eugen auf einer Wellenlänge, was er von uns möchte, erwartet und auch einfordert", sagte Reitz, der als Kapitän derzeit den verletzten Tim Kleindienst vertritt: "Aber sein Plan kommt klar an."

Konkret sei es Polanskis Idee, "alles so einfach wie möglich zu halten. Die Situation war schon sehr schwierig, als er kam. Wir hatten häufig verloren, uns fehlte Selbstbewusstsein. Eugen hat uns viel Mut zugesprochen, das hat sehr geholfen. Das A und O auf dem Platz ist Engagement. Es geht nur über Einsatzwillen und Energie", so Reitz.

Für die aktuelle Saison hofft Reitz, am Ende in der oberen Tabellenhälfte zu stehen. "Das Mittelfeld ist eng beieinander. Da kann jeder jeden schlagen. Eine einstellige Platzierung würde ich aber unterschreiben", sagte er.