Reitz-Wechsel nach Leipzig wird konkreter

Der Wechsel von U21-Nationalspieler Rocco Reitz zu RB Leipzig nimmt Formen an. "Dass Rocco nächstes Jahr noch bei uns ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Schauen wir mal, wie schnell wir zu einer Entscheidung kommen", sagte Borussia Mönchengladbachs Sportchef Rouven Schröder am Donnerstag.

Reitz, der seit der F-Jugend alle Mannschaften bei der Borussia durchlaufen hat, soll sich mit Leipzig bereits einig sein. Offen ist, ob RB die angeblich festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro zahlen wird. Eine Entscheidung stehe aber bevor, im Idealfall schon vor dem Duell beider Klubs am 11. April. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das noch ellenlang zieht", sagte Schröder.

Reitz führt die Borussia in dieser Saison als Ersatz für den verletzten Tim Kleindienst als Kapitän an, im Kellerduell am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli fehlt er allerdings wegen einer Rotsperre. Der Mittelfeldspieler ist seit seiner Geburt Mitglied bei der Borussia. Verheiratet ist er mit der Tochter von Karlheinz Pflipsen, der 1995 mit Gladbach den DFB-Pokal gewonnen hatte.