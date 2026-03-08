Rettermission: Hecking kehrt nach Wolfsburg zurück

Der frühere Erfolgstrainer soll zum Retter werden: Dieter Hecking kehrt nach fast zehn Jahren zum VfL Wolfsburg zurück und geht mit den schwer kriselnden Niedersachsen die Mission Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga an. Der 61 Jahre alte Trainer-Routinier wird Nachfolger des entlassenen Daniel Bauer. Dies teilte der Tabellen-17. am Sonntag, einen Tag nach der empfindlichen 1:2 (1:1)-Niederlage gegen den Hamburger SV, mit.

"Zum VfL Wolfsburg zurückzukehren, bedeutet mir viel. Ich habe hier eine intensive und erfolgreiche Zeit erlebt und weiß, welche Qualität und Energie in diesem Verein steckt. Jetzt gilt es, den Fokus voll auf die kommenden Aufgaben zu richten und gemeinsam alle Kräfte zu bündeln, um in der Bundesliga zu bleiben", sagte Hecking.

Hecking arbeitete bereits von 2013 bis 2016 in Wolfsburg. Unter dem Castrop-Rauxeler gewannen die Autostädter den DFB-Pokal und den Supercup. Im September des vergangenen Jahres war Hecking beim Zweitligisten VfL Bochum entlassen worden. Auch beim Revierklub war frühere Profi als "Feuerwehrmann" installiert worden, den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffte Hecking allerdings nicht.

Auch in Wolfsburg wird es alles andere als leicht, dies verdeutlichte die Niederlage gegen den HSV mitsamt aller Nebengeräusche. Der Werksklub hat sechs der vergangenen sieben Bundesliga-Begegnungen verloren. Hecking muss zum Start in seine zweite Amtszeit mit dem VfL am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Champions-League-Aspiranten TSG Hoffenheim ran.