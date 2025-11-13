Ricken zu Kovac-Kritik: "Bleiben ganz entspannt"

Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat dem zuletzt kritisierten Trainer Niko Kovac den Rücken gestärkt. "Klar, in jeder Länderspielpause wird viel geschrieben. Wir bleiben da ganz entspannt. Denn: Wir alle beim BVB sind von Niko Kovac zu 100 Prozent überzeugt. Der Endspurt der vergangenen Saison war sensationell erfolgreich – dank Niko Kovac", sagte der 49-Jährige im Interview mit der WAZ.

Nach den mageren Leistungen beim FC Augsburg (1:0) oder der klaren 1:4-Pleite in der Champions League bei Manchester City sowie dem späten 1:1 beim Hamburger SV war der Kroate aufgrund seiner Spielweise in den Fokus gerückt. "Wir haben uns über den späten Ausgleich in Hamburg geärgert", sagte Ricken: "Wir wären gerne mit einem Sieg auf Platz zwei geklettert. Jetzt stehen wir auf Platz drei, aber auch damit stehen wir voll im Plan, auf einem Champions-League-Platz."

Kritik wiegelt Ricken ab. Kovac sei "in der Mannschaft und im gesamten Verein total anerkannt", sagte Ricken: "Die gute Entwicklung, die wir unter seiner Führung genommen haben, wollen wir weiter fortsetzen."

Doch auch im Verein sind die schwachen Auftritte nicht verborgen geblieben. "Wir wissen auch, dass wir in den letzten Wochen nicht in jedem Spiel überzeugt haben. Aber: Die Belastung durch sechs von sieben Spielen auswärts innerhalb von drei englischen Wochen war enorm hoch", sagte Ricken: "Bis Ende Dezember spielen wir von acht Spielen sechsmal zu Hause, mit unseren Fans im Rücken wollen wir maximal viele Punkte holen."