Rückkehr in die Bundesliga: Mainz holt Posch aus Como

Stefan Posch wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum 1. FSV Mainz 05. Der österreichische Nationalspieler kommt vom italienischen Klub Como 1907.

Mit dem 28-Jährigen bekommen die Mainzer einen erfahrenen Ex-Bundesliga-Spieler. Posch bestritt insgesamt 126 Pflichtspiele für die TSG Hoffenheim im deutschen Oberhaus. Außerdem lief er 49 mal für die österreichische Nationalmannschaft auf.

"Das große Ziel muss natürlich sein, so schnell es geht aus dem Tabellenkeller zu kommen und alles in den Dienst des Projekts Klassenerhalt zu stellen.", sagte Posch, der die Abwehr der Mainzer verstärken soll. Sportdirektor Niko Bungert sieht im Österreicher "exakt die Soforthilfe für die Defensive, die wir für die Rückrunde gesucht haben." In Mainz erhält Posch die Rückennummer 4.