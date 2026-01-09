Rückschlag für FCA: Matsima erleidet Sehnenabriss

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss zum Start ins neue Jahr einen herben Rückschlag verkraften: Abwehrchef Chrislain Matsima fehlt dem FCA im Abstiegskampf einige Wochen. Der 23 Jahre alte Franzose zog sich im Training einen "Sehnenabriss im linken Oberschenkel zu. Er steht länger nicht zur Verfügung. Das ist schon was Heftiges", sagte Trainer Manuel Baum vor dem richtungweisenden Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach.

Zudem fehlt weiterhin Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verletzt. Dimitrios Giannoulis ist gelbgesperrt nicht dabei. Hinter dem Einsatz des zuletzt erkrankten Kristian Jakic steht noch ein Fragezeichen.

Dass der FCA auf die schwere Verletzung von Matsima auf dem Transfermarkt kurzfristig noch reagieren wird, schloss Baum nicht aus. Man mache sich "natürlich Gedanken. Wir halten Augen und Ohren offen." Als Alternative in der Abwehrkette nannte der FCA-Coach auch Yannik Keitel, den die Schwaben im Winter vom VfB Stuttgart ausgeliehen hatten.

Im Fokus wird auch Rückkehrer Michael Gregoritsch stehen. Der 31 Jahre alte österreichische Nationalspieler kam vom dänischen Erstligisten Bröndby IF auf Leihbasis und soll die Durchschlagskraft im Angriff verbessern. Bei Gregoritsch sei das "Onboarding extrem kurz ausgefallen", sagte Baum, "er war ja schon mal hier".

Baum war als Nachfolger von Sandro Wagner eigentlich nur für drei Spiele vor der Winterpause vorgesehen, soll nun das Team, das nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz liegt, aber bis Saisonende betreuen. Er sei "in der jetzigen Situation genau der richtige Trainer", betonte Geschäftsführer Michael Ströll.

Baum holte bislang vier Punkte und kassierte nur ein Gegentor. Dass er die Mission erfolgreich beenden wird, davon ist der 46-Jährige "brutal überzeugt". Der FCA habe "große Qualität im Kader". Man müsse jetzt nur "Glauben entwickeln", sagte Baum und forderte: "Stabilität, dieses Kompakte, dieses Zusammenstehen."