Sands fehlt St. Pauli bis Saisonende

Rückschlag für den FC St. Pauli im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga: Die Hamburger müssen bis zum Ende der laufenden Saison auf Stammspieler James Sands verzichten. Der Mittelfeldmann muss wegen einer Verletzung am linken Sprunggelenk operiert werden und fällt mehrere Wochen aus.

Sands, der bei 24 Einsätzen in der Liga in dieser Saison 23 Mal in der Startaufstellung stand, hatte sich die Verletzung beim 0:0 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag zugezogen. Die Operation soll bereits am Freitag durchgeführt werden.