Schmidt nach Befreiungsschlag: "Nicht alles wieder normal"

Trainer Frank Schmidt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim hat nach dem lang ersehnten Befreiungsschlag vor allzu großer Euphorie gewarnt. "Ich halte nichts davon, zu schnell wieder so zu tun, als wenn alles normal ist. Jeder von uns weiß, dass wir jetzt mit einem Sieg nicht in der Situation sind, dass wir zu locker oder zu freudig sein dürfen. Wir müssen den Schwung mitnehmen", sagte der FCH-Trainer vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Schon direkt nach dem hart erkämpften 2:1 bei Union Berlin hatte Schmidt im Kampf um den Klassenerhalt von einem "Marathon" gesprochen. Man müsse sich dabei "orientieren", so der 51-Jährige, "wie wir uns in Berlin als Mannschaft verhalten und daran gearbeitet haben, bis zum Schluss was mitzunehmen. Und das müssen wir genauso wieder auf den Platz bringen. Diese Energie möchte ich wieder sehen."

In bisher sechs Heimspielen hat das Team von der Ostalb erst magere fünf Punkte geholt. Durch den Erfolg bei Union gelang immerhin der Sprung auf den Relegationsplatz.