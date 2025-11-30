Schmidt nach Befreiungsschlag: "Wir sind bereit"

Bei Trainer Frank Schmidt war nach dem lang ersehnten Befreiungsschlag die Erleichterung groß - doch für ein Aufatmen ist es beim 1. FC Heidenheim noch viel zu früh. "Es ist ein Marathon für uns, das steht schon fest", sagte der 51-Jährige am Sky-Mikrofon nach dem 2:1 (0:1) bei Union Berlin, betonte aber: "Wir haben eine gute Grundlagenausdauer, wir sind bereit."

Mit dem Last-Minute-Sieg am Samstag in Berlin machte seine Mannschaft mit dem erst zweiten Saisonerfolg zumindest einen Schritt in die richtige Richtung. Dabei hatte es nach dem Tor von Union-Mittelfeldspieler Rani Khedira (43.) lange nach der nächsten Niederlage ausgesehen - doch Stefan Schimmer (90.) und Jan Schöppner (90.+5) sorgten für die späte Erlösung.

"Wenn man heute nicht grinsen darf, dann so schnell nicht mehr", sagte Torschütze Schimmer. Die letzten Wochen seien "sehr hart" gewesen. Die Rote Laterne gab Heidenheim mit nun acht Zählern auf dem Konto vorerst ab, doch Schmidt mahnte: "Bis zum Schluss müssen wir schauen, dass wir dranbleiben. Wir wollen weiter punkten, wollen dieses Selbstvertrauen, das die Mannschaft heute gesammelt hat und uns allen guttut, mit ins Spiel gegen Freiburg nehmen und idealerweise nachlegen."