Schmidt schwört Heidenheim auf Kellerduell ein

Trainer Frank Schmidt schwört den 1. FC Heidenheim vor dem Kellerduell beim FSV Mainz 05 auf echten Abstiegskampf ein. "Es kommt darauf an, dass man gut und leidenschaftlich verteidigt, keinem Zweikampf aus dem Weg geht und Kämpferherz zeigt", sagte der Coach über die Begegnung des Tabellenvorletzten beim Letzten am Dienstag (20.30 Uhr/Sky).

"Es wird ein Kampf auch im Kopf", betonte Schmidt, aber: "Wir sehen die Chance, die wir haben - die Möglichkeit, den Abstand zu vergrößern. Daran sollte jeder glauben!" Denn im Falle eines Sieges stünde Heidenheim sechs Punkte vor Mainz.

Die Rheinhessen erleben aber unter Trainer Urs Fischer einen Aufschwung und sind seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. "Ich schätze den Urs sehr, er ist ein erfahrener Mann, der mit Union Berlin Großartiges erreicht hat", sagte Schmidt, "er steht als Schweizer für Stabilität, wie bei einem Schweizer Uhrwerk".

Schmidt bestätigte auch, dass der FCH im Winter noch einmal personell nachlegen werde. "Wir sind Tabellen-17. - wenn wir die Chance haben, die Mannschaft zu verstärken... Es wird sich noch was tun", sagte er. Flügelstürmer Christian Conteh (Eintracht Braunschweig), Bruder des Heidenheimers Sirlord Conteh, wird mit dem FCH in Verbindung gebracht.