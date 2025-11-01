Schröder lässt Polanski-Zukunft weiter offen

Sportchef Rouven Schröder von Borussia Mönchengladbach hat trotz des ersten Bundesliga-Erfolgs seit 217 Tagen ein klares Bekenntnis zu Trainer Eugen Polanski vermissen lassen. "Wir sind auf einem guten Weg und freuen uns jetzt aufs Derby", sagte Schröder bei Sky nach dem überzeugenden 4:0 (2:0)-Sieg beim FC St. Pauli mit Blick auf das Spiel gegen den 1. FC Köln.

Auch auf Nachfrage äußerte sich Schröder nicht konkret zur Zukunft Polanskis. "Man sieht, dass Eugen die Mannschaft erreicht. Jetzt konzentrieren wir uns aufs Derby", sagte Schröder nach dem Sprung auf Platz 16.

Gladbach hatte sich am 15. September von Coach Gerardo Seoane getrennt. In sechs Spielen unter Polanski holte die Borussia fünf Punkte und erreichte das Achtelfinale im DFB-Pokal. Über seine Zukunft soll endgültig nach dem Derby gegen Köln in der Länderspielpause entschieden werden.