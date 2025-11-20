Schuster beeindruckt von Bayern: "Keine Fragezeichen"

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat sich tief beeindruckt vom kommenden Gegner Bayern München gezeigt. "Der Glaube und die Überzeugung an die Herangehensweise ist spürbar", sagte der 40-Jährige vor dem Spiel in der Allianz Arena am Samstag (15.30 Uhr/Sky), "es gibt keine Fragezeichen. Das ist bemerkenswert."

Von den in dieser Spielzeit noch ungeschlagenen Bayern-Profis hob Schuster Kapitän Joshua Kimmich besonders hervor: "Es ist eine große Freude, wie er die Mannschaft führt", stellte der Freiburger Coach fest. Der Außenseiterrolle in München ist sich Schuster bewusst: "Natürlich sind es Punkte, die entscheidend sind. Aber die Art und Weise der Leistung kann auch für kommende Aufgaben helfen."

Trotz der klaren Rollenverteilung wolle man es dem Tabellenführer "unangenehm" machen. Nach der Länderspielpause kann Schuster dabei aus dem Vollen schöpfen. Außer dem langzeitverletzten Daniel-Kofi Kyereh stehen dem Coach alle Spieler zur Verfügung.