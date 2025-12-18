Schuster geht zufrieden ins letzte Match des Jahres

Schon vor dem abschließenden Spiel des Jahres hat Julian Schuster ein positives Fazit gezogen. "Es ist schön, dass wir auch im neuen Jahr in allen Wettbewerben vertreten sind. Im Viertelfinale im DFB-Pokal ... und wir haben sehr gute Chancen, unter die ersten acht in der Europa League zu kommen", sagte der Trainer des SC Freiburg vor dem Mittelfeldduell gegen den wiedererstarkten VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

"Natürlich wünscht man sich diese Stabilität auch in der Bundesliga. Ein, zwei Spiele hätte ich gerne mehr für uns entschieden, aber trotzdem sind wir in einem guten Bereich", führte Schuster aus und betonte die Schwierigkeit der Dreifachbelastung: "Man muss klarstellen: Es macht einen Unterschied, ob man die ganze Woche trainieren kann oder nicht."

Vor dem Gegner hat der Trainer des Tabellenneunten der Bundesliga großen Respekt. "Sie haben sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Der Glaube ist zurück in der Mannschaft, das sieht man", warnte Schuster.