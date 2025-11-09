Spieler des Tages: Danilho Doekhi (Union Berlin)

Sein Ziel muss Danilho Doekhi noch einmal überdenken. "Ich habe mir eins gesetzt - aber vielleicht muss ich das jetzt ein bisschen anpassen", sagte der Abwehrspieler von Union Berlin nach seinem Doppelpack beim 2:2 (1:1) gegen Bayern München mit Blick auf seine Torstatistik.

Gleich zwei Treffer gegen den bis dahin makellosen Rekordmeister zu schießen "ist schon krass", sagte Doekhi, dessen Zuständigkeitsbereich eigentlich ein ganz anderer ist. Als Innenverteidiger wolle er in der Saison immer "drei, vier, fünf Tore" schießen, meinte der Niederländer - diese Vorgabe hat er mit vier Treffern schon am zehnten Spieltag erfüllt und führt die vereinsinterne Rangliste als bester Schütze gemeinsam mit Stürmer Ilyas Ansah an.

"Momentan kommen die Bälle einfach zu mir", meinte der 27-Jährige, der seit seinem Wechsel von Vitesse Arnheim 2022 zum Stammpersonal der Eisernen gehört und in dieser Saison noch keine Spielminute verpasst hat. Die Münchner brachte Doekhi (27./83.) nach 16 Pflichtspielsiegen in Serie auch dank eines herben Patzers von Bayern-Keeper Manuel Neuer an den Rand ihrer ersten Niederlage und stellte sie im Defensivverbund vor enorme Probleme.

"Ein bisschen Enttäuschung" herrschte bei Doekhi deshalb auch angesichts des späten Ausgleichstreffers durch Harry Kane (90.+3). Die nächste Chance auf einen Sieg bietet sich aber bereits am 3. Dezember. Dann kommt es zum erneuten Duell mit den Münchnern im Achtelfinale des DFB-Pokals.