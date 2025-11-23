Spieler des Tages: Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Erst spektakulär mit dem Rücken zum Tor, dann gedankenschnell mit der Fußspitze - die ersten beiden Treffer von Deniz Undav beim 3:3 (0:2) des VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund waren sehr schön anzuschauen. Doch dem Dreierpacker selbst gefiel der letzte am besten. "Das ist ein typisches Stürmertor - Gerd-Müller-Style", sagte Undav, "Ball kriegen, Arsch raus, durch die Beine - die Tore sind mir am liebsten."

Der Treffer in der Nachspielzeit zum Endstand (90.+1) erinnerte in der Tat an den "Bomber der Nation". Undav schirmte den Ball mit dem Hinterteil ab, drehte sich um seinen Gegenspieler Nico Schlotterbeck herum und schoss ihm den Ball durch die Beine flach ins Tor - wie einst Gerd Müller. "Drei Tore in einer Halbzeit in Dortmund, das haben noch nicht so viele geschafft", lobte Trainer Sebastian Hoeneß.

In der ersten Halbzeit hatte Undav noch dem Gegner geholfen. Ungestüm hatte er im Strafraum Schlotterbeck zu Fall gebracht, der Elfmeter, den Hoeneß "sehr bitter" fand, drehte das Spiel nach starkem Stuttgarter Beginn zunächst zugunsten der Dortmunder. Doch in der zweiten Hälfte war der Nationalspieler "auf einmal von null auf hundert", wie der VfB-Coach lobte. Oder insgesamt "zwischen Kreisklasse und Weltklasse", wie sein Mitspieler Angelo Stiller lachend meinte.

Undav, der zuletzt von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikation nicht berücksichtigt worden war, spürte nach dem zweiten Bundesliga-Dreierpack seiner Karriere Genugtuung. "Ihr habt geschrieben, wir haben keine Stürmer, Deniz ist kein richtiger Neuner", sagte er nach dem Spiel Stuttgarter Journalisten und stellte klar: "Ich bin ein Stürmer, ich habe mein Leben lang, egal wo ich war, immer Tore gemacht. Ich bin eine klare Nummer neun."

In den letzten vier Bundesligaspielen erzielte er sechs Treffer, nicht zuletzt deshalb hat sich der VfB wieder in die Spitzengruppe vorgeschoben.