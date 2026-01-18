Spieler des Tages: Ragnar Ache (1. FC Köln)

Ragnar Ache war kaum zu übersehen - und nicht zu stoppen. Mit blondiertem Haar, unaufhaltbarer Wucht und zwei Toren hauchte der 27-Jährige dem verunsicherten 1. FC Köln Leben ein, als dieser es wohl am dringendsten benötigte. Erst ein Saisontreffer war ihm zuvor gelungen, ob des Kopfball-Doppelpacks beim 2:1 (0:1) gegen den FSV Mainz 05 drängte sich ein Gedanke auf: Welchen Anteil hatte die neue Frisur?

"Das ist eine sehr gute Frage", antwortete Ache grinsend und erklärte später. Eigentlich habe er die Überlegung schon länger gehabt: "Ich dachte, es ist Zeit, etwas anderes zu probieren, und es hat geklappt bis jetzt. So will ich gerne weitermachen." Zugegeben: Bereits beim 1:3 gegen den FC Bayern waren die Haare blond gewesen - und Ache traf nicht. "Aber jetzt habe ich zwei gemacht", sagte er, die Quote stimmt also.

Viel wichtiger als der mögliche Zusammenhang zwischen Haarfarbe und Treffsicherheit war am Samstag allerdings der Sieg. Als "sehr erlösend", beschrieb ihn Ache. Nach einer dürftigen ersten Hälfte seiner Teamkollegen war er eingewechselt worden. Zunächst traf er zum Ausgleich (57.), später zum viel umjubelten Sieg.

"Sehr viel" Last sei von seinen Schultern gefallen. Den letzten Treffer hatte er beim bis dato letzten Sieg gegen den Hamburger SV (4:1) erzielt. "Das ist schon wieder länger her", sagte Ache mit einem Grinsen. Acht Spiele, zweieinhalb Monate blieb Köln ohne Sieg - und Ache ohne Tor. "Das merkt man natürlich, Stürmer werden gemessen an Toren", gestand er: "Aber jetzt mit den zwei Toren tut das natürlich sehr gut."