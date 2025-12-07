Spieler des Tages: Yan Diomande (RB Leipzig)

Nach seiner Torgala gab sich der zweitjüngste Dreierpacker der Bundesliga-Geschichte zurückhaltend. "Drei Tore zu erzielen, ist ein besonderer Moment für mich als Profi. Ich bin froh für mich, aber vor allem für das Team", sagte Yan Diomande. Beim 6:0 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt zeigte sich der erst 19 Jahre alte Stürmer von RB Leipzig in herausragender Form - seine deutschen Teamkollegen sind mit Blick auf die WM gewarnt.

"Ich habe in unserer Teamgruppe geschrieben, dass ich mich freue und gespannt bin, gegen ihn zu spielen", sagte Nationalspieler David Raum. Die WM-Auslosung am Freitagabend bescherte der DFB-Elf am 20. Juni in Toronto ein Duell mit dem Afrikameister Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), dessen Trikot Diomande trägt.

"Es wird ein hartes Spiel, David muss für mich bereit sein. Das habe ich ihm auch schon gesagt", sagte Diomande und lachte. Beim RB-Kantersieg gegen die Eintracht bekam Bundestrainer Julian Nagelsmann jedenfalls schon mal einen Vorgeschmack auf das, was da auf ihn und seine Mannschaft zukommen könnte.

Mit seinen Treffern (47./55./65.) stach Diomande beim Torfestival in Leipzig heraus. Jünger als er (19 Jahren und 22 Tage) war bei einem Dreierpack nur Walter Bechtold gewesen, der im November 1965 im Alter von 18 Jahren und 118 Tagen für Frankfurt getroffen hatte.

Trainer und Mitspieler würden ihm sehr helfen, erklärte Diomande: "Ich bin jung und lerne viel von ihnen, das macht die schnelle Anpassung an die Bundesliga möglich." Erst im Sommer war der Angreifer von CD Leganés aus Spanien nach Leipzig gewechselt und stand seitdem in allen 13 Ligaspielen (sechs Tore) auf dem Platz.

Neben Diomande trugen auch Conrad Harder (5.), Christoph Baumgartner (31.) und Raum (62., Handelfmeter) dazu bei, dass Leipzig den zweiten Platz mit acht Punkten Rückstand hinter Spitzenreiter Bayern München festigte. "Ich hoffe", sagte Diomande, "wir können so weitermachen."