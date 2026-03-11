Sprunggelenk-Verletzung: TSG lange ohne Gendrey

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss "bis auf Weiteres" ohne Ergänzungsspieler Valentin Gendrey auskommen. Der französische Defensivspezialist hat im Training eine "schwere Verletzung des rechten Sprunggelenks" erlitten. Das vermeldete der Tabellendritte am Mittwoch. Nach einem Knöchelbruch im vergangenen Sommer war der 25-Jährige bereits lange ausgefallen.

"Das ist natürlich extrem bitter für Valle. Gerade nachdem er zuletzt immer besser in Form kam, muss er nun erneut diesen herben Rückschlag verkraften", sagte Hoffenheims Geschäftsführer Andreas Schicker.