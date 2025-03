St. Pauli mit Anti-Rassismus-Trikot in München

Die Spieler des FC St. Pauli werden im Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayern München in Sondertrikots auflaufen. Das Shirt ist wie gewohnt braun gefärbt. Auf der Brust ist das Wort "Rassismus" gedruckt, es wird vom Zusatz "kein Platz für" überlagert.

"Für dieses Statement weichen auf dem Sondertrikot sämtliche Badges in den Hintergrund, um zu unterstreichen, was wirklich wichtig ist", hieß es in der Mitteilung des Klubs.

An diesem Wochenende findet in den Bundesligen ein Aktionsspieltag unter dem Motto "TOGETHER! Stop Hate. Be a Team" statt. Dies hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag bekannt gegeben. Die DFL, die DFL-Stiftung sowie die 36 Klubs der Bundesliga und der 2. Liga werben rund um den 27. Spieltag für Zusammenhalt, Respekt und Toleranz.

Der Aktionszeitraum fällt in die internationalen Wochen gegen Rassismus (17. bis 30. März). "Zusammenhalt in der Gesellschaft ist aktuell besonders bedeutend, um Spaltung entgegenzuwirken und eine positive Zukunft zu gestalten", sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz.