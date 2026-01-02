St. Pauli muss auf Stürmer Hountondji verzichten

Zwangspause für Andréas Hountondji: Der Stürmer des FC St. Pauli hat einen Haarriss am linken Sprunggelenk erlitten und fehlt dem Fußball-Bundesligisten bis auf Weiteres. Dies gaben die Hamburger am Freitag bekannt.

Hountondji, der mit vier Treffern der bisherige Top-Torschütze von St. Pauli ist, hatte die Blessur im letzten Bundesligaspiel des Jahres beim FSV Mainz 05 (0:0) erlitten. Die Kiezkicker um Trainer Alexander Blessin treffen zum Restart am 10. Januar auf RB Leipzig.