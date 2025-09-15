St. Pauli nach Startrekord angriffslustig - Wagner "traurig"

Spiel gedreht, zweiter Sieg, Startrekord: Nach der nächsten Bundesliga-Party am Millerntor schwärmte Trainer Alexander Blessin von einer "geilen" Mentalitätsleistung seiner Mannschaft. "Es hat Spaß gemacht, den Jungs zuzugucken", sagte er nach dem 2:1 (1:1) des FC St. Pauli gegen den FC Augsburg.

Der Dreier nach Rückstand katapultierte den Kiez-Klub auf den vierten Platz. Sieben Punkte aus drei Spielen - das gab es bei den Hamburgern in der ersten Liga noch nie. "Der Blick auf die Tabelle fühlt sich gut an, aber wir werden ruhig bleiben", versprach Blessin, stellte aber auch klar: "Wir sind weiter hungrig."

Schon am Freitag (20.30 Uhr/Sky) kann St. Pauli nachlegen, dann winkt beim Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart sogar die vorübergehende Tabellenführung. "Wir fahren mit gutem Gefühl und breiter Brust dahin", so Blessin: "Wissen aber dass es ein richtig starker Gegner ist."

In komplett anderer Verfassung präsentierte sich Sandro Wagner. Der Augsburger Coach machte aus seiner miesen Stimmung keinen Hehl. "Persönlich bin ich traurig, denn wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen", sagte Wagner. Der FCA bleibt in der Tabelle bei drei Punkten. Die Niederlage nahm der Trainer auch auf seine Kappe. "Die Richtung stimmt, aber klar möchte ich mehr Punkte haben. Den Anspruch habe ich an mich und an uns", so Wagner: "Heute war ich nicht so gut, um bei St. Pauli zu gewinnen."