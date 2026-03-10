St. Pauli ohne Sands und Saliakas in Gladbach

Der FC St. Pauli muss im Kellerduell bei Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr/Sky) ohne James Sands und Manolis Saliakas auskommen. Die beiden Mittelfeldspieler haben sich zuletzt beim 0:0 gegen Eintracht Frankfurt verletzt. Während Saliakas wegen muskulärer Probleme wohl nur bei den Fohlen fehlen wird und womöglich eine Woche später gegen den SC Freiburg wieder einsatzfähig sein könnte, wird Sands "vorerst nicht zur Verfügung stehen", wie der Tabellen-16. am Dienstag mitteilte.

Der 25-Jährige hat sich bei einem Foul "eine Verletzung am Bandapparat des linken Sprunggelenks" zugezogen, seine "genaue Ausfallzeit" sei "derzeit noch unklar", wie es weiter hieß.

St. Pauli hatte sich nach einem langen Negativlauf in der Hinrunde zuletzt wieder gefangen, die Kiezkicker sind seit drei Spielen ungeschlagen und haben nur eine der vergangenen fünf Partien verloren. Die Hamburger haben nur noch einen Punkt weniger auf dem Konto als Mönchengladbach auf Rang zwölf.