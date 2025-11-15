St. Pauli: Pläne für Millerntor-Ausbau auf bis zu 50.000 Plätze

Das Millerntor-Stadion von Fußball-Bundesligist FC St. Pauli soll langfristig auf ein Fassungsvermögen von 40.000 bis 50.000 Zuschauer ausgebaut werden. Entsprechende Pläne für die Arena, die neuerdings zum Eigentum einer überwiegend aus Vereinsangehörigen bestehenden Genossenschaft zählt, gab Klubchef Oke Göttlich am Samstag auf der Mitgliederversammlung bekannt. Göttlich betonte die Unabhängigkeit des Erweiterungsprojektes von Erfolg oder Misserfolg der Hamburger Olympia-Bemühungen. Derzeit finden auf St. Pauli pro Spiel rund 30.000 Besucher Platz.

Wirtschaftlich legte der Kiez-Klub für das vergangene Geschäftsjahr erstmals eine Bilanz mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz vor. Zu Gewinnen oder Verlusten machte der Verein jedoch keine Angaben.