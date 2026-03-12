Steidten wird Kaderplaner beim 1. FC Köln

Ex-Profi Tim Steidten wird neuer Kaderplaner beim 1. FC Köln. Der 46-Jährige übernimmt beim Fußball-Bundesligisten die neu geschaffene Position des Direktors Kaderplanung & Recruiting, bis Anfang Februar 2025 war er noch als Technischer Direktor bei West Ham United tätig. "Nach meiner Zeit in der Premier League bin ich froh, zurück in der Bundesliga zu sein", sagte der ehemalige Spieler der Seattle Sounders.

Steidten hatte bereits bei Werder Bremen die Scouting-Abteilung geleitet und war dort zum Sportlichen Leiter befördert worden, ehe er 2019 zu Bayer Leverkusen wechselte. Auch bei dem Nachbarn des FC verantwortete er zunächst das Scouting, ab 2022 als Sportkoordinator.

"Im vergangenen Jahr habe ich mir bewusst eine Auszeit genommen und für mich klar definiert, was mir für meine nächste Aufgabe wichtig ist", sagte Steidten. Er wolle seinen "Teil dazu beitragen, dass der FC künftig stabil in der Bundesliga spielt". FC-Geschäftsführer Thomas Kessler hob die "große Erfahrung" und das "starke internationale Netzwerk" des Neuzugangs hervor.