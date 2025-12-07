Ströll stellt klar: Baum nur "bis Weihnachten" FCA-Coach

Geschäftsführer Michael Ströll vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg sieht auch nach dem Traumdebüt von Interimstrainer Manuel Baum keinen Grund für eine Daueranstellung des Coaches als Chef. "Der Plan ist für uns beide sehr, sehr eindeutig: dass er es bis Weihnachten macht. Der Plan ist unverändert und klar besprochen", sagte Ströll im Sport1-Doppelpass.

Baum hatte den FCA als Nachfolger von Sandro Wagner am Samstag zu einem überraschenden 2:0 (2:0) gegen Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen geführt. Schon bei den Gesprächen zur Übernahme des Postens habe der 46-Jährige aber betont, dass er im neuen Jahr "unbedingt wieder in den Job zurück möchte", den er eigentlich bei den bayerischen Schwaben hat, sagte Ströll über den "Leiter Entwicklung & Fußball-Innovation".

Der neue Chefcoach müsse bereit sein, den Weg des FCA weiterzugehen, ergänzte der Geschäftsführer, "das ist ganz klar. Die Ausrichtung ist für uns gesetzt. Wenn wir uns entwickeln und als kleinerer Klub nicht irgendwann abhängen lassen wollen, müssen wir diesen Weg gehen. Wir können nicht so tun, als hätte der FC Augsburg die Bundesliga gepachtet."