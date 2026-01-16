Topspiel in Leipzig: Musiala vor Rückkehr

Die lange Leidenszeit ist vorbei, Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala soll endlich sein Comeback feiern. Der 22 Jahre alte Profi von Bayern München könne im Topspiel bei RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) die ersten Saisonminuten für Bayern München absolvieren, sagte Trainer Vincent Kompany am Freitag.

"Wenn alles gut läuft heute", meinte der Belgier vor dem Abschlusstraining, "ist der Plan, dass er dabei ist. Das ist schön für ihn und eine gute Sache." Auch Joshua Kimmich und Alphonso Davies erwartet der Coach zurück.

Kompany plagen vor dem Kracher aber Probleme rechts hinten: Mit Konrad Laimer (Wade), Josip Stanisic (Knöchel) und Sacha Boey (krank) fallen alle drei etatmäßigen Optionen für diese Position aus. Könnte Kimmich aushelfen? "Alles ist möglich", sagte Kompany, "jeder kann gefragt sein."

Musiala komme aus einem "dunklen Tunnel", bringe aber "sehr viel positive Energie mit", meinte der Coach. Er wolle den Zauberfuß (und Davies) aber noch "ein bisschen schützen. Sie müssen nicht das Spiel entscheiden. Es geht um eine gute Integration, mal eine gute Leistung und darum, irgendwann wieder bei 100 Prozent zu sein."

Musiala hatte bei der Klub-WM im Sommer im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksluxation erlitten. Kurz vor Weihnachten war er ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

"Ich habe jetzt viel trainiert, es läuft echt gut. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu früh rein kommen", sagte er Anfang des Jahres. Auch die Verantwortlichen hatten immer wieder betont, angesichts der schweren Verletzung nichts riskieren zu wollen.