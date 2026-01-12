Torjäger Tabakovic nun gegen Hoffenheim: "Besonderes Spiel"

Haris Tabakovic blickte nach seinem perfekten Start ins neue Jahr schon auf das ganz besondere Spiel am Mittwoch. "Natürlich" werde die Begegnung bei der TSG Hoffenheim keine normale für ihn, sagte der Torjäger von Borussia Mönchengladbach nach dem 4:0 gegen den FC Augsburg: "Am Ende bin ich immer noch ihr Spieler. Und ich habe auch noch viele Freunde dort. Ich freue mich einfach auf das Spiel."

Seit Sommer ist Tabakovic aus Hoffenheim nach Gladbach ausgeliehen, seit seinem Doppelpack am Sonntag steht er bei neun Saisontoren. Ob er bei einem weiteren Treffer gegen seinen Stammverein nur verhalten jubeln werde, wurde der 31-Jährige noch gefragt. Die Antwort: "Diese Gedanken mache ich mir dann am Mittwoch."

Auch weil in der Torjägerliste der Liga derzeit nur Harry Kane vor ihm liegt, stellt sich dennoch die Frage nach der Zukunft. Die Reise nach Sinsheim würde eine gute Gelegenheit für Gespräche mit der TSG über einen endgültigen Wechsel bieten - doch Sportchef Rouven Schröder verneinte entsprechende Pläne für Mittwoch. "Wir sind froh, dass wir ihn haben", sagt er nur und meinte: "Haris ist ein richtiger Torjäger. Auch wenn er nicht im Spiel ist, ist er trotzdem sehr torgefährlich."

Tabakovic, der den seit Saisonbeginn verletzten Nationalspieler Tim Kleindienst glänzend vertritt, will ebenfalls nichts überstürzen. "Natürlich macht man sich Gedanken, das ist menschlich, das ist normal. Aber ich lasse alles auf mich zukommen. Am Ende kann ich nur das ändern, was auf dem Platz passiert - und da versuche ich, mein Bestes zu geben. Dann werden wir sehen, was passiert", sagt er.

Erneut nicht verraten wollte Tabakovic indes die Anzahl an Toren, die er sich für diese Saison vorgenommen hat. Vielleicht sind es ja zehn, sodass er gegen seinen Ex-Klub das Ziel erreichen kann? Tabakovic winkte ab: "Das behalte ich immer noch für mich."