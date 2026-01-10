Trotz Super-Joker El Mala: Kölner Negativserie geht weiter

Der 1. FC Köln hat seine Negativserie auch im neuen Jahr fortgesetzt. Der Aufsteiger holte beim Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga nach zweifachem Rückstand zwar noch ein 2:2 (1:2) beim abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim, wartet aber nun bereits seit sieben Ligaspielen auf einen Sieg.

Eric Martel (18.) und Said El Mala (48.) mit seinem vierten Joker-Tor der Saison trafen am Samstag für die Kölner, die weiter fünf Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge haben. Marvin Pieringer (15.) mit einem Traumtor und Julian Niehues (26.) hatten Heidenheim, das vor allem in der ersten Halbzeit eine deutlichere Führung liegen ließ, zweimal in Führung gebracht.

FC-Trainer Lukas Kwasniok hatte zum Jahresauftakt auf zwei Debütanten gesetzt. Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey, erst vor wenigen Tagen von Manchester City zu den Kölnern gestoßen, startete in der Innenverteidigung, zudem kam der erst 18 Jahre alte Nachwuchsstürmer Fynn Schenten zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz. El Mala saß zunächst nur auf der Bank.

"Es wird heiß hergehen bei kalten Bedingungen", betonte Kwasniok im dichten Heidenheimer Schneetreiben vor der Partie bei Sky. Er sollte recht behalten. Ragnar Ache (9.) und Jakub Kaminski (11.) vergaben bereits in den Anfangsminuten gute Chancen zur Kölner Führung, beide scheiterten am Heidenheimer Torwart Diant Ramaj.

Stattdessen zeigten sich die Gastgeber eiskalt. Pieringer nahm eine Flanke von der rechten Seite im Fallen und mit dem Rücken zum Tor volley und traf sehenswert über Kölns Keeper Marvin Schwäbe hinweg ins Tor. Lang währte die Heidenheimer Freude jedoch nicht: Martel sorgte mit dem Hinterkopf für den postwendenden Ausgleich.

Auch danach blieb jedoch kaum Zeit zum Durchatmen. Nach einer kurz ausgeführten Ecke kam Niehues zum Abschluss, den Simpson-Pusey letztlich unglücklich ins Tor stolperte. Heidenheim blieb in der Folge auf dem Gaspedal, Köln wirkte zunehmend überfordert. Sowohl Arijon Ibrahimovic (31.) als auch Sirlord Conteh (36.) verpassten jedoch den dritten Treffer.

Kwasniok reagierte und brachte zur zweiten Halbzeit El Mala in die Partie. Und der Joker war sofort zur Stelle: Ohne große Gegenwehr zog der 19-Jährige kurz nach Wiederanpfiff von der linken Seite nach innen, sein leicht abgefälschter Schuss von der Strafraumkante schlug direkt unter der Latte ein.

Köln war nun wieder besser in der Partie. Ache (63., 90.+1) scheiterte jedoch wie schon in der ersten Halbzeit freistehend an Ramaj.