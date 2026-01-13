Union Berlin verbucht erneuten Rekordumsatz - Rückgang geplant

Fußball-Bundesligist Union Berlin steht finanziell weiterhin solide dar. Das geht kurz vor dem 60-jährigen Vereinsjubiläum aus den veröffentlichten wirtschaftlichen Kennzahlen hervor. So verbuchte Union in der Spielzeit 2024/25 einen abermaligen Rekordumsatz in Höhe von 191,66 Millionen Euro. In der Vorsaison waren es 186,39 Millionen Euro gewesen.

Der ausgewiesene Gewinn beträgt 0,45 Millionen Euro (2023/24: 1,09 Millionen Euro). Das positive Eigenkapital konnte von 2,91 Millionen Euro auf 8,07 Millionen Euro gesteigert werden. Für die laufende Saison 2025/26, die zweite in Folge ohne Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb, plant Union mit Erträgen von rund 183,23 Millionen Euro. Der avisierte Konzernüberschuss werde voraussichtlich 0,48 Millionen Euro betragen.

Am 20. Januar feiert der Klub sein 60-jähriges Bestehen in einem Festzelt vor dem Stadion An der Alten Försterei. Die ursprünglich für den gleichen Abend geplante Mitgliederversammlung verschob der Verein. "Die Zahl der Anmeldungen überstieg die Kapazität des Festzeltes so deutlich, dass das satzungsgemäße Recht der Mitglieder zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung nicht mehr gewährleistet war", hieß es in einer Mitteilung. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.