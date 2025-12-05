Union zu Gast in Wolfsburg: Baumgart vor Wiedersehen mit Bauer

Für Union Berlins Trainer Steffen Baumgart wird das Bundesliga-Gastspiel beim VfL Wolfsburg auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Daniel Bauer, Interimscoach der Wölfe, war unter ihm einst Kapitän beim 1. FC Magdeburg. "Daniel ist ein sehr ehrgeiziger und disziplinierter Mensch. Das ist beim VfL im Moment zu sehen, dass er versucht, eine Klarheit und Disziplin reinzukriegen", sagte Baumgart vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Von 2009 bis 2010 hatte Baumgart die Magdeburger bei seiner ersten Station als Cheftrainer betreut. Und zu Beginn war dies keine leichte Zeit für Bauer gewesen. "Er war ein Spieler, der es gar nicht so leicht hatte. In meinem ersten Spiel hatte ich ihn rausgenommen, habe auf jemand anderen gesetzt. Er hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Wenn du den Weg von der Nicht-Berücksichtigung zum Kapitän machst, zeigt das seinen Charakter", sagte Baumgart.

Bauer, der in der Saison 2006/07 auch für Union gespielt hatte, hatte die Rolle des Interimstrainers in Wolfsburg Anfang November nach der Trennung von Paul Simonis übernommen. Unter dem 43-Jährigen gab es bislang eine Niederlage gegen Bayer Leverkusen (1:3) und ein Remis bei Eintracht Frankfurt (1:1). Union will nach dem späten 1:2 gegen den 1. FC Heidenheim in der Liga und dem Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal gegen Bayern München (2:3) zurück in die Erfolgsspur finden.