Unions Schäfer für zwei Spiele gesperrt

Fußball-Bundesligist Union Berlin muss in zwei Spielen auf Mittelfeldspieler Andras Schäfer verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den ungarischen Nationalspieler nach seiner Roten Karte vom Sonntagabend mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.

Der Ungar war in der Partie gegen Werder Bremen (1:4) in der 19. Minute wegen rohen Spiels des Feldes verwiesen worden. Zuvor hatte der DFB-Kontrollausschuss eine höhere Strafe vorgeschlagen, gegen die Union Einspruch eingelegt hatte.