VfB Stuttgart: Demirovic vor Rückkehr

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann zum Start ins neue Jahr wieder auf Stürmer Ermedin Demirovic setzen. Der 27-Jährige konnte nach seiner dreimonatigen Verletzungspause beim Vorbereitungsstart am Samstag erstmals wieder das komplette Mannschaftstraining absolvieren. "Ich habe es schon vermisst", sagte Demirovic, bei dem Anfang Oktober ein beginnender Ermüdungsbruch im Fußwurzelknochen diagnostiziert worden war.

Er wolle nun "dem Trainer das Gefühl geben, dass ich da bin, dass ich ready bin, egal für wie viele Minuten", betonte der bosnische Nationalspieler. VfB-Coach Sebastian Hoeneß stellte Demirovic für das einzige Testspiel der Winter-Vorbereitung am Montag (14.00 Uhr) gegen den FC Luzern bereits Einsatzzeiten in Aussicht. Der Angreifer werde "aller Voraussicht nach über die 45 Minuten gehen", sagte Hoeneß: "Medo ist ein vollwertiges Teammitglied."

Das erste Pflichtspiel des neuen Jahres bestreitet der VfB am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen, auch Sturmtalent Jeremy Arévalo dürfte dann schon Teil des Kaders sein. Der 20 Jahre alte Neuzugang vom spanischen Zweitligisten Racing Santander war am Samstag ebenfalls beim Mannschaftstraining dabei. "Wir erhoffen uns schon, dass er uns auch direkt helfen kann", sagte Hoeneß.