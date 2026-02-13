VfL-Coach Bauer bleibt cool: "Volle Energie gilt dem Klub"

Trainer Daniel Bauer vom kriselnden Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg bleibt trotz des Negativlaufs ruhig. "Generell ist da gar kein Riesenunterschied zu einer Siegesserie. Mein Job ist 24/7. Das genieße ich auch. In so einer Phase, in der wir stecken, ist es noch anstrengender. Trotzdem ändert sich vom Grundsatz her nichts", sagte der Coach vor dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Der VfL hat zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert, insgesamt steht nur ein Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen zu Buche. Mit 19 Zählern ist Wolfsburg punktgleich mit Werder Bremen auf Relegationsrang 16. Unter Umständen könnten die Wölfe am Wochenende gar auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.

Bauer, zuvor U19-Trainer in Wolfsburg, hatte im vergangenen November Paul Simonis abgelöst, der nach einer Schwächephase entlassen worden war. Nun muss Bauer die nächste Krise überstehen. "Meine volle Energie gilt dem Klub, dem Verein, der Mannschaft, um alles dafür zu tun, dass wir aus dieser Situation rauskommen."

Bauer erklärte derweil, er habe bereits am vergangenen Samstag bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund gute Ansätze gesehen. Dort sei der VfL "extrem nah dran" gewesen, so der Coach: "Wir hätten da eigentlich den Lucky Punch verdient. So müssen wir weitermachen."