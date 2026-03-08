Die Talfahrt des VfL Wolfsburg hat Konsequenzen - und zwar nicht nur für Trainer Daniel Bauer. Ein alter Bekannter kehrt wohl auf die Trainerbank der Wölfe zurück.

Der VfL Wolfsburg reagiert auf die akute Abstiegsgefahr und trennt sich sowohl von Trainer Daniel Bauer als auch von Geschäftsführer Peter Christiansen. Beide Entlassungen gab der Klub am Sonntagvormittag bekannt.

"Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Wir haben gehofft, die Wende gemeinsam hinzubekommen. In der Analyse der Gesamtsituation sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir der Mannschaft einen neuen Impuls geben müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen", erklärt Sportdirektor Pirmin Schwegler die Entlassung von Bauer.

Als Nachfolger soll laut "kicker" Dieter Hecking die Wölfe vor dem Gang in die Zweitklassigkeit bewahren. Hecking hatte mit Wolfsburg 2015 den DFB-Pokal gewonnen, wurde im Oktober 2016 aber entlassen.

Der VfL zieht damit Konsequenzen aus der Niederlage im Kellerduell gegen den Hamburger SV (1:2) am Samstag. Aktuell liegen die Niedersachsen als Tabellen-17. zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz, je nach Ausgang der beiden Sonntagsspiele könnte der Rückstand aber auch auf bis zu fünf Zähler anwachsen.