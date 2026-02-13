Vor Bayern-Duell: Thioune formuliert Bremer "Bäcker"-Ziel

Trainer Daniel Thioune will die Fans von Werder Bremen mit harter Arbeit und ganz viel Leidenschaft neu begeistern. Es sei sein Ziel, "vielleicht in ein paar Wochen zum Bäcker zu gehen und dann zu hören, dass die letzten Wochen auch sehr erfolgreich waren und dass es allen wieder ein Stück weit besser geht und auch gut gefällt. Das ist mein Ziel, das ist das Ziel der Mannschaft", antwortete Thioune am Freitag auf die Frage, wie er die Stimmung in der Stadt wahrnehme.

Zuletzt sei es "nicht die beste Performance" gewesen, so der neue Werder-Trainer vor seinem Heimdebüt gegen Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky), "aber wir haben die Chance, auch morgen wieder bei 0:0 vieles besser zu machen und den Leuten einfach wieder ein gutes Gefühl zu geben".

Der Nord-Süd-Klassiker ist ein Duell der Gegensätze: Auf der einen Seite die Bayern, der Titelverteidiger und souveräne Tabellenführer. Auf der anderen die Bremer, die nach elf Spielen ohne Sieg auf den Relegationsrang abgerutscht sind und seit knapp 20 Jahren kein Heimspiel gegen den FCB gewonnen haben.

So klar die Favoritenrolle auch verteilt ist, Thioune fordert in seinem zweiten Spiel als Werder-Coach (0:1 in Freiburg) maximalen Einsatz. Nur so sei ähnliches möglich, was der Hamburger SV beim 2:2 in seinem Heimspiel vor zwei Wochen gegen die Münchner erreicht hat.

"Die Kapelle aufzuhalten - da kommt was auf uns zu", sagte Thioune und stellte klar: "Wenn man die Chance hat, gegen die Bayern zu spielen, sollte man die beste Version von sich selbst sein." Die anspruchsvollen kommenden Wochen mit vier direkten Duellen gegen unmittelbare Tabellennachbarn bezeichnete der 51-Jährige als "keine Bedrohung, es ist eine Chance. Allen muss klar sein, dass es um eine Menge geht." Man dürfe vor den nächsten Wochen nichts abschenken.