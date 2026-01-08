Vor Jahresauftakt: Anton will mit BVB um Titel spielen

Fußball-Nationalspieler Waldemar Anton peilt vor dem Wiederbeginn der Bundesliga große Ziele mit Borussia Dortmund an. "Der Anspruch hier ist sehr hoch, das muss er auch sein. Wir sind ein Klub, der um Titel mitspielen und jedes einzelne Spiel gewinnen möchte", sagte der Innenverteidiger dem kicker.

Der Tabellenzweite aus Dortmund muss zum Jahresauftakt am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) bei Eintracht Frankfurt antreten. Neun Punkte liegt der BVB bereits hinter Spitzenreiter Bayern München. Dass im Dezember Kritik an der Spielweise und teilweise unbefriedigenden Ergebnissen aufgekommen war, überrascht Anton nicht. "Ich würde es auch nicht als Unruhe beschreiben, sondern als Druck", sagte der 29-Jährige: "Der ist in Dortmund immer da."