Vor Schneesturm: Union optimistisch vor Wiedersehen mit Fischer

Fußball-Bundesligist Union Berlin blickt trotz des angekündigten Schneesturms in der Hauptstadt optimistisch auf das Wiedersehen mit Urs Fischer. Vereinssprecher Christian Arbeit sagte vor der Partie gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wir tun alles dafür, dass dieses Spiel und dieses Wiedersehen stattfinden kann. Wenn wir heute spielen müssten, würde das Spiel stattfinden. Fans helfen mit, Mitarbeiter helfen mit. Wir hoffen, dass das Erfolg haben wird."

Trainer Steffen Baumgart ergänzte: "Die Wetterumstände lassen immer noch einige Spekulationen zu. Ob wir es hinbekommen, ist nicht die Frage, ob es angebracht ist, ist die Frage."

Zudem kommt Union dem Wunsch der Mainzer nach, angesichts der prekären sportlichen Situation des Tabellenletzten auf einen feierlichen Abschied von Fischer zu verzichten. Der 59-Jährige stand von 2018 bis 2023 an der Seitenlinie der Berliner.

Am Samstag muss Baumgart auf die verletzten Tom Rothe, Tim Skarke und Robert Skov verzichten.