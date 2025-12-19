Vorzeitiges Leihende: Echeverri verlässt Bayer im Winter

Bayer Leverkusen und Manchester City haben sich auf ein vorzeitiges Ende der Leihe von Claudio Echeverri verständigt. Der 19 Jahre alte Argentinier verlässt die Werkself bereits im Winter, das bestätigte Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand am Freitag. Daher sei Echeverri auch nicht im Kader für das Bundesliga-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig.

Der Mittelfeldspieler, der im Sommer ins Rheinland gewechselt war, benötige Spielzeit. Allerdings sei die Konkurrenzsituation bei Bayer "sehr hart", betonte Hjulmand: "Er hat sehr gut trainiert und ist ein super Junge. Ich finde, er ist ein Spieler mit großem Potenzial. Aber es war nicht möglich, ihm viele Minuten auf dem Platz zu geben."

Echeverri war in elf Partien zum Einsatz gekommen. Nur in drei Pflichtspielen stand er in der Startelf.