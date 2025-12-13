Vuskovic will mit gesperrtem Bruder beim HSV zusammenspielen

Shootingstar Luka Vuskovic hat den Fans von Fußball-Bundesligist Hamburger SV Hoffnungen auf einen Verbleib gemacht. "Es ist mein Traum, mit meinem Bruder beim HSV zusammenzuspielen. Dafür würde ich alles geben", sagte der 18 Jahre alte Verteidiger, der bis Saisonende vom englischen Erstligisten Tottenham Hotspur ausgeliehen ist, dem Hamburger Abendblatt.

Sein Bruder Mario Vuskovic ist noch bis November 2026 aufgrund einer positiven Dopingprobe gesperrt. Er habe mit Mario noch nicht konkret über einen gemeinsamen Einsatz gesprochen, sagte Luka Vuskovic, "weil es noch sehr weit weg ist. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt".

Luka Vuskovic, der zuletzt im Nordderby gegen Werder Bremen (3:2) mit einem spektakulären Treffer für Aufsehen gesorgt hatte, kehrt vertragsgemäß nach der laufenden Saison nach London zurück. Tottenham wisse um seinen Traum, sagte Vuskovic: "Aber ich bin ihr Spieler und stehe dort unter Vertrag. Im Fußball weiß man nie, was passiert in den nächsten Monaten. Wir werden das zum passenden Zeitpunkt entscheiden."