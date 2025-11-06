Wagner unter Druck - Hoffnungsträger Gouweleeuw zurück

Sandro Wagner lässt sich nach dem schwachen Start beim FC Augsburg noch nicht aus der Ruhe bringen – und setzt auf die Rückkehr von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw. "Wenn ein neuer Trainer da ist, muss sich auch ein bisschen was einspielen. Ich erlebe den Prozess aktuell als gut – die Punkte nicht, aber den Prozess", sagte der frühere Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Nach drei Pflichtspielpleiten ohne eigenes Tor steigt jedoch der Druck auf den 37-Jährigen. "Am Ende gibt es im Fußball immer diese Währung drei Punkte. Die ist so wunderschön, weil dann hast du eine gute Stimmung", sagte Wagner, der bei der Niederlage gegen Borussia Dortmund (0:1) Gegenwind aus der eigenen Fankurve gespürt, aber Rückendeckung seiner Spieler erhalten hatte: Er versuche trotz der Rückschläge, "im Sieg und in der Niederlage schon im Inhalt zu bleiben".

Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim VfB Stuttgart, der in dieser Saison in der Liga alle vier Heimspiele gewonnen hat, erwartet Wagner "ein absolutes Brett". Mut macht die Rückkehr von Gouweleeuw, der seit Ende September aufgrund eines Innenbandanrisses im Knie ausgefallen war. Ob der Niederländer eine Option für die Startelf ist, ließ der FCA-Coach offen: "Das Wichtigste ist, dass er wieder dabei ist und wir jemanden haben, dem die Jungs vertrauen und der eine brutale Routine hat."