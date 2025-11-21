Wagner unter Druck: "Spiel ist bedeutend für uns"

Verlieren verboten: Sandro Wagner von Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat die immense Bedeutung des Duells mit dem Hamburger SV herausgestellt. "Das Spiel ist wichtig, Schrägstrich sehr wichtig. Das ist bedeutend für uns, aber wichtig war es die letzten Wochen auch schon", sagte Wagner vor der wegweisenden Heimpartie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der 37-Jährige steht gehörig unter Druck. In zehn Ligaspielen hat es sieben Pleiten unter Wagner gegeben, die letzten vier Pflichtspiele verlor der ambitionierte FCA. Bei einer weiteren Niederlage gegen den Aufsteiger wird sich die Lage bei den Schwaben, die anschließend gegen Hoffenheim, Leverkusen und Frankfurt gefordert sind, weiter zuspitzen.

Entsprechend betonte Wagner, "dass wir das Spiel unbedingt gewinnen und damit an den Hamburgern vorbeiziehen möchten. Das ist das ganz klare Ziel." Sein Team habe "zu wenig Punkte, das ist Fakt".

Trotz der prekären Situation forderte Wagner von seinen Profis eine "gewisse Lockerheit". Wichtig sei zudem, "dass wir über harte Arbeit in die Erfolgsspur kommen". Im Training habe man schon "echt hart gearbeitet".

Verzichten muss Wagner neben dem verletzten Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (Innenbandriss im Knie) auch auf Kristijan Jakic. Der Kroate war mit einer Sprunggelenksverletzung von den WM-Qualifikationsspielen nach Augsburg zurückgekehrt.