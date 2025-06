Wagner wird "Leiter Nachwuchs" bei RB Leipzig

Der ehemalige Schalke-Trainer David Wagner wird die Leitung der Nachwuchsabteilung bei RB Leipzig übernehmen. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, tritt der 53-Jährige seinen Posten am 1. Juli an. Wagner folgt damit auf Manuel Baum, der die Sachsen zum 30. Juni verlässt.

"David Wagner bringt eine große Leidenschaft für die Förderung junger Talente mit und verfügt über umfangreiche Erfahrungen als Fußballlehrer in der Bundesliga und im Ausland", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Zusammen mit Wagner als "Leiter Nachwuchs" wolle der Klub "in erster Linie die Durchlässigkeit in den Profibereich dauerhaft und nachhaltig verbessern".

"Die Arbeit mit jungen Talenten liegt mir besonders am Herzen", sagte Wagner, der für die Nachwuchsabteilung und die Akademie von RB zuständig sein wird: "Meine Trainerstationen in Deutschland und im Ausland haben mir wertvolle Erfahrungen vermittelt, die ich gezielt in die Nachwuchsarbeit einbringen kann. Ich freue mich sehr, dies nun bei RB Leipzig und in dieser neuen Rolle tun zu dürfen."

Wagner hatte zuletzt als Trainer den englischen Zweitligisten Norwich City betreut. Zuvor war er in gleicher Funktion bei Young Boys Bern in der Schweiz, bei Schalke 04 und beim englischen Klub Huddersfield Town tätig gewesen, den er 2017 in die Premier League führte.