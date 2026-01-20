Weltfußballer Olise? Matthäus nennt K.o.-Kriterium

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist Bayern Münchens Michael Olise ein potenzieller Weltfußballer-Kandidat. Doch dafür benötigt der Franzose mehr als tolle Leistungen in der Fußball-Bundesliga, laut Matthäus müsste der Offensivspieler große Titel gewinnen.

"Die Leute, die den Weltfußballer wählen, interessiert nicht, wenn Bayern 5:1 in Leipzig gewinnt", urteilte der 64-Jährige in seiner Sky-Kolumne. "Wenn ein anderer Spieler den Champions-League- oder Weltmeistertitel vorweist, kann Olise noch zehn Tore mehr für den FC Bayern schießen. Es geht nur um die Erfolge mit der Mannschaft."

Beispielgebend für seine These bezog sich der Weltmeister von 1990 auf den jüngst ausgezeichneten Ousmane Dembélé. Dieser käme lediglich auf "ein richtig gutes halbes Jahr", erhielt im Dezember vergangenen Jahres dennoch die begehrten Trophäe. Meisterschaft und Königsklassen-Triumph hätten den Ausschlag gegeben, so Matthäus.

Die Voraussetzung dafür sieht Matthäus bei den Bayern und Olise gegeben: "Man spielt noch schneller, selbstbewusster nach vorne und läuft noch mehr. Es stimmen nicht nur die Punkte, es fallen auch die Rekorde."