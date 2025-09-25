Werder ohne Stammtorhüter Backhaus nach München

Ohne Stammtorhüter zum schweren Auswärtsspiel beim Rekordmeister: Werder Bremen muss am Freitagabend ohne Mio Backhaus bei Bayern München antreten. Der 21-Jährige erlitt eine Verletzung an der Schulter.

"Es gab einen Zusammenprall im Training, bei dem er sich eine Verletzung an der Schulter zugezogen hat", sagte Trainer Horst Steffen am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Duell in der Allianz Arena (20.30 Uhr/Sky): "Die verursachten Schmerzen ermöglichen ihm nicht, mit nach München zu fahren. Möglicherweise haben die Bänder ein bisschen was mitbekommen, zunächst muss eine genaue Diagnose gestellt werden, um zu sagen, wann er wieder zur Verfügung steht."

Damit wird aller Voraussicht nach der Este Karl Hein (23) sein Debüt im Tor der Grün-Weißen feiern. "Er darf sich auszeichnen. Das wird sicher auf ihn zukommen, dass er seinerseits der Held des ersten Spiels sein sollte", sagte Steffen: "Wir brauchen bestimmt, dass er ein paar Paraden hat, dass er ein paar Bälle abfängt." Er sei zuversichtlich, sagte Steffen.

Wieder mit dabei ist zudem Offensivmann Samuel Mbangula, der gegen Freiburg (0:3) angeschlagen fehlte.