Werder peilt dritten Heimsieg und Boniface-Erlösung an

Dritter Heimsieg und die "Erlösung" für Victor Boniface? Werder Bremens Trainer Horst Steffen blickt dem Heimspiel unter Flutlicht gegen den kriselnden VfL Wolfsburg optimistisch entgegen. Sein Team wolle seine "Bestleistung bringen", so der Coach mit Blick auf die Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky). Dann würde zwischenzeitlich der Sprung auf Rang sieben in der Bundesliga gelingen.

Dazu beitragen will auch der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Stürmer Victor Boniface, der noch auf seinen ersten Treffer im Werder-Trikot wartet. "Einen Stürmer wurmt es immer. Er ist einer, der schon ganz, ganz viele Tore gemacht hat und das wird ihn sicher ein Stück weit mitnehmen", sagte Steffen zur Null, gegen die Boniface ankämpft: "Ich freue mich, wenn er erlöst wird."

Nicht dabei sein kann Verteidiger Niklas Stark, der aufgrund von Hüftproblemen passen muss.