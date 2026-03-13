Werder will nachlegen: "Sind auf einem guten Weg"

Nach zwei Siegen in Folge durfte Werder Bremen im Abstiegskampf der Bundesliga zuletzt aufatmen - gegen den FSV Mainz 05 wollen die Norddeutschen nun aber den großen Befreiungsschlag schaffen. "Wir sind auf einem guten Weg, aber da muss man trotzdem aufpassen und fleißig daran arbeiten", sagte Trainer Daniel Thioune vor dem Kellerduell mit dem Europapokal-Teilnehmer am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Die Mannschaft gewinne Woche für Woche an Selbstvertrauen, erklärte der Coach, schickte aber eine kleine Mahnung hinterher. "Eine Mannschaft, die 13 Spiele am Stück nicht gewonnen hat, sollte sich in keinster Weise sicher wähnen, weil sie mal zwei Spiele gewonnen hat. Das ist wichtig, aber so nehme ich die Mannschaft auch wahr", sagte Thioune, dessen Team als Tabellen-13. nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz hat.

Gegen Mainz setzt er nun auf Kontinuität. "Die Chance ist extrem groß, dass die gleichen elf Spieler wieder auf den Platz dürfen", sagte Thioune mit Blick auf den 4:1-Erfolg gegen Union Berlin vergangenes Wochenende. "Grundsätzlich haben wir in Berlin nicht ganz so viel verkehrt gemacht mit den Jungs, die gestartet sind."

Verzichten muss der Trainer weiter auf Stürmer Jovan Milosevic. Der Serbe, der schon gegen Union passen musste, hat weiter mit Rückenproblemen zu kämpfen.