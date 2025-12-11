Werner über Henrichs-Rückkehr: "Richtige Richtung"

Trainer Ole Werner von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat ein Ende der Leidenszeit von Benjamin Henrichs in Aussicht gestellt. Die Entwicklung des 19-maligen Nationalspielers nach seinem Achillessehnenriss vor knapp einem Jahr sei "positiv", sagte Werner am Donnerstag: "So wie es jetzt aussieht, wird er nächste Woche in Teilen wieder zur Mannschaft stoßen."

Henrichs hatte sich die schwere Verletzung im Dezember 2024 zugezogen und wartet seitdem auf sein Comeback. Der Rechtsverteidiger mache "gute Fortschritte" und könne im Reha-Training wieder "eine gute Belastung" gehen, berichtete Werner: "Stück für Stück. Es wird sicher nach der Zeit, die er gefehlt hat, logischerweise auch noch einen guten Aufbauprozess mit der Mannschaft brauchen", aber es gehe "in die richtige Richtung".

Für RB steht derweil am Freitag (20.30 Uhr/Sky) das Bundesliga-Duell mit Union Berlin an. Seine Mannschaft stelle er auf den Rahmen im Stadion An der Alten Försterei ein, erklärte Werner, dort herrsche "eine besondere Atmosphäre". Die Berliner hätten zuletzt unter anderem gegen Bayern München (2:2) gezeigt, dass sie mit ihren Mitteln "für jeden Gegner unbequem und in der Lage sind, einem weh zu tun". Für RB werde es unter anderem darum gehen, "das Spiel zu beruhigen" und "klare Lösungen" zu finden.