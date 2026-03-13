Werner zuversichtlich vor Stuttgart-Spiel

Vor dem direkten Duell um die Champions-League-Plätze mit dem VfB Stuttgart gibt sich Trainer Ole Werner vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zuversichtlich. "Es ist ein sehr guter Gegner. Es ist nie einfach dort zu gewinnen. Aber was mich positiv stimmt, ist unsere Leistung in den letzten Wochen", sagte Werner vor dem Spiel beim VfB am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Gleichzeitig warnte er, dass "da eine Offensive auf uns zukommt, die neben der Qualität auch eine gewisse Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit hat. Stuttgart und Leipzig liegen punktgleich auf den Rängen vier und fünf. Zum Tabellendritten TSG Hoffenheim fehlen zwei Punkte. "Wenn man die Bayern rausrechnet, sind dahinter fünf Mannschaften, die sich fast identisch in allen Bereichen bewegen und eng beieinander sind", sagte Werner.

Gegen den VfB muss Werner weiterhin auf den Stammtorhüter Peter Gulacsi verzichten. Gleichzeitig lobte er Ersatzmann Maarten Vandevoordt. "Maarten ist ein ausgesprochen guter Torwart. Das ist keine neue Erkenntnis für uns. Ich glaube schon, dass er gute Möglichkeiten hat, Teil der belgischen Nationalmannschaft zu sein." Auch Assan Ouedraogo ist aufgrund seines Trainingsrückstands noch kein Teil des Kaders.