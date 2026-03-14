Wieder zu Null: Schröder sieht Nicolas als WM-Kandidaten

Fährt Moritz Nicolas als dritter Torhüter zur WM? Zumindest Borussia Mönchengladbachs Sportchef Rouven Schröder würde eine Nominierung des Schlussmanns nach dessen zuletzt starken Leistungen begrüßen. "Wir gönnen jedem die Weltmeisterschaft. Und wenn er da einer von sein soll, dann wünschen wir ihm das natürlich", sagte Schröder nach dem 2:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli.

Für Nicolas war es das zehnte Zu-Null-Spiel der Saison, nur Gregor Kobel von Borussia Dortmund blieb häufiger ohne Gegentor (elfmal). "Wir sehen, wie hart Moritz arbeitet. Vor allem ist er unfassbar ehrgeizig. Er ist ein richtiger Perfektionist, der wirklich bis zum Schluss alles richtig machen will. Großes Kompliment an Moritz, der wirklich vorangeht und ganz stabil ist", sagte Schröder über den 28-Jährigen.

Nicolas hatte in der U19, U20 und U21 bereits das DFB-Trikot getragen, eine Nominierung für das A-Team blieb bislang aber aus. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen zuletzt auf Oliver Baumann als Nummer eins gesetzt, dahinter hoffen Alexander Nübel, Finn Dahmen und Noah Atubolu auf ein WM-Ticket.