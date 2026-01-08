Wintereinbruch: Frankfurt gegen BVB nicht gefährdet

Der Wintereinbruch in Deutschland soll den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga offenbar nicht gefährden. "Nach Einschätzung der zuständigen Behörden gibt es aktuell keinen Grund zur Annahme, dass das Spiel am Freitag nicht wie geplant stattfinden kann", teilte Eintracht Frankfurt mit. Die SGE empfängt am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) Borussia Dortmund zum Auftakt ins neue Jahr.

Deutschland erwartet aktuell Sturmtief "Elli", das in den kommenden Tagen aber vor allem Nord- und Ostdeutschland treffen soll. In Frankfurt soll der Schneefall am Freitag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Regen übergehen. Die Eintracht habe trotzdem über den Stadionbetreiber "vorsorglich zusätzliches Personal im Einsatz", um das Stadion von Schnee und Glätte zu befreien. Mit den Behörden und dem DWD stehe der Verein "in engem Austausch".

Das gilt auch für die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit Blick auf alle Partien des 16. Spieltags. "Wir beobachten die Wettersituation und stehen mit den Beteiligten im Austausch", ließ der Ligaverband auf Anfrage wissen. Gefährdet könnten die drei Samstagsspiele Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim, Union Berlin gegen den FSV Mainz 05 und FC St. Pauli gegen RB Leipzig (alle 15.30 Uhr/Sky) sein.

Am Mittag äußerte sich St. Pauli auf seiner Website zur Situation. "Wir tun das Möglichste, damit das Spiel gegen Leipzig wie geplant stattfinden kann", hieß es in der Pressemitteilung: "Der Verein muss allerdings abwarten, wie sich die Wetterlage entwickelt und ob es weitere heftige Schneefälle geben wird. Angesichts der Wetterlage können wir nicht dafür garantieren, dass das Spiel unter den gegebenen Umständen stattfinden kann."

Grundsätzlich entscheiden die Stadionbetreiber vor Ort in Rücksprache mit den Behörden über eine mögliche Absage der Partien aufgrund einer Gefahrenlage. Falls es "nur" um die Bespielbarkeit des Platzes geht, sind die Schiedsrichter gefragt.